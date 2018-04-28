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Движение транспорта ограничат в центре Пскова из-за первомайской демонстрации
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    Движение транспорта ограничат в центре Пскова из-за первомайской демонстрации

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    Движение транспорта ограничат в центре Пскова из-за первомайской демонстрации

    Псков, 28 апреля. Движение автомобильного транспорта ограничат от Завеличья до центральной площади Пскова 1 мая.

    Как передает «Комсомольская правда — Псков» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе администрации Псковской области, 1 мая на два часа ограничат движение транспорта от Завеличья до центральной площади города.

    Ограничения связаны с проведением первомайской демонстрации в честь Дня весны и труда, которая пройдет от Рижского проспекта до площади Ленина. Автомобилистов просят заблаговременно строить маршрут с учетом временных ограничений.

    Планируется, что движение транспорта на этом участке дороги восстановят после 12:50 часов.

    Автор: Алексей Громов
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