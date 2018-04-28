Путепровод в Великих Луках планируют открыть ко Дню города

Великие Луки, 28 апреля. Великолукский путепровод планируют открыть 25 августа ко Дню города. Об этом сообщил руководитель председателя комитета по транспорту Псковской области Игорь Сильченков.

Как передает «Псковское агентство информации», в пятницу, 27 апреля, прошло заседание межведомственной группы по контролю за исполнением плана основных мероприятий, которые связаны с подготовкой к празднованию 850-летия Великих Лук.

«Если все будет складываться хорошо, а мы в этом уверены, то к Дню города Великие Луки мы откроем рабочее движение по путепроводу», — заявил руководитель председателя комитета по транспорту Псковской области Игорь Сильченков.

Отметим, что стоимость работ составляет более двух миллиардов рублей.