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Новый железобетонный мост появится в Порховском районе Псковской области
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    Новый железобетонный мост появится в Порховском районе Псковской области

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    Новый железобетонный мост появится в Порховском районе Псковской области

    Псков, 25 апреля. Капитальный ремонт аварийного моста в Порховском районе выполнят до середины ноября 2018 года.

    Как передает «Комсомольская правда — Псков» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе администрации Псковской области, на дороге Лудони — Павы — Боровичи начался капитальный ремонт моста через реку Коломенка.

    Строители в настоящее время работают над созданием временного моста и объездного пути для удобства и экономии времени водителей, после чего будет выполнен демонтаж старой переправы. Так, планируется выполнить работы по восстановлению покрытия дорог на подходах и установке ограждения.

    Согласно договору, работы должны завершиться к 20 ноября 2018 года.

    Автор: Алексей Громов
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