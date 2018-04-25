Новый железобетонный мост появится в Порховском районе Псковской области

Псков, 25 апреля. Капитальный ремонт аварийного моста в Порховском районе выполнят до середины ноября 2018 года.

Как передает «Комсомольская правда — Псков» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе администрации Псковской области, на дороге Лудони — Павы — Боровичи начался капитальный ремонт моста через реку Коломенка.

Строители в настоящее время работают над созданием временного моста и объездного пути для удобства и экономии времени водителей, после чего будет выполнен демонтаж старой переправы. Так, планируется выполнить работы по восстановлению покрытия дорог на подходах и установке ограждения.

Согласно договору, работы должны завершиться к 20 ноября 2018 года.