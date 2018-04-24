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Псковские боксеры завоевали три медали на международном турнире в Эстонии
Украина
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    Псковские боксеры завоевали три медали на международном турнире в Эстонии

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    Псковские боксеры завоевали три медали на международном турнире в Эстонии

    Псков, 24 апреля. Псковские спортсмены заняли первое и вторые места на международных соревнованиях в Эстонии.

    Как передают «Невские Новости» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе муниципалитета, 82 спортсмена из Эстонии, Латвии, Литвы, Германии, Финляндии, Белоруссии и России приняли участие в 39-ом международном турнире по боксу.

    Так, Вадим Иванов занял первое место в весовой категории до 60 кг среди спортсменов 2002-2003 годов рождения. Он является воспитанником юношеско-спортивной школы «Лидер». Антон Коношенко в весовой категории до 43 кг занял второе место, также серебро у Максима Богова в весовой категории до 50 кг.

    Автор: Ксения Пудовкина
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