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Весенние субботники прошли в Пскове
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    Весенние субботники прошли в Пскове

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    Весенние субботники прошли в Пскове

    Псков, 21 апреля. Жители Пскова приняли активное участие в весенних субботниках.

    Как передает «Псковская Лента Новостей» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», в субботу, 21 апреля, прошли несколько организованных субботников.

    Местные жители, несмотря на сильный ветер и дождь, вышли на уборку. Управление городского хозяйства всем участникам выдало инструментарий и мешки для сбора мусора.

    Напомним, штормовое предупреждение объявили в Псковской области из-за усиления ветра, порывы которого будут достигать от 15 до 18 метров в секунду. Местных жителей и гостей области просят быть предельно аккуратными.

    Автор: Алексей Громов
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