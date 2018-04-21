Весенние субботники прошли в Пскове

Псков, 21 апреля. Жители Пскова приняли активное участие в весенних субботниках.

Как передает «Псковская Лента Новостей» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», в субботу, 21 апреля, прошли несколько организованных субботников.

Местные жители, несмотря на сильный ветер и дождь, вышли на уборку. Управление городского хозяйства всем участникам выдало инструментарий и мешки для сбора мусора.

Напомним, штормовое предупреждение объявили в Псковской области из-за усиления ветра, порывы которого будут достигать от 15 до 18 метров в секунду. Местных жителей и гостей области просят быть предельно аккуратными.