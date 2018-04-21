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Названы финалисты хип-хоп фестиваля в Пскове
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    Названы финалисты хип-хоп фестиваля в Пскове

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    Названы финалисты хип-хоп фестиваля в Пскове

    Псков, 21 апреля. Отборочный этап хип-хоп фестиваля «БЕЗ_ПРЕДЕЛ» прошел вчера в Пскове.

    Соответствующую информацию передает пресс-служба городского молодежного центра. Отборочный этап хип-хоп фестиваля прошел в пятницу, 20 апреля, в Псковском областном колледже искусств имени Римского-Корсакова.

    По решению судей фестиваля, из 40 участвовавших команд в финал прошли следующие танцевальные коллективы: «JFK kids», «Flowers», «Street Dance», «Компот», «ART Crew», «8 Dance Studio», «NOT BAD», «DWMD», «Flame», «F.N.J.», «FD CREW», «JFK COMMUNITY», «Cherry», «Flame», «Porkhov City Squad» и «Pskov City Breakers».

    Автор: Алексей Громов
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