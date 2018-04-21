Названы финалисты хип-хоп фестиваля в Пскове
Псков, 21 апреля. Отборочный этап хип-хоп фестиваля «БЕЗ_ПРЕДЕЛ» прошел вчера в Пскове.
Соответствующую информацию передает пресс-служба городского молодежного центра. Отборочный этап хип-хоп фестиваля прошел в пятницу, 20 апреля, в Псковском областном колледже искусств имени Римского-Корсакова.
По решению судей фестиваля, из 40 участвовавших команд в финал прошли следующие танцевальные коллективы: «JFK kids», «Flowers», «Street Dance», «Компот», «ART Crew», «8 Dance Studio», «NOT BAD», «DWMD», «Flame», «F.N.J.», «FD CREW», «JFK COMMUNITY», «Cherry», «Flame», «Porkhov City Squad» и «Pskov City Breakers».