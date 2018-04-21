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Штормовое предупреждение объявили в Псковской области
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    Штормовое предупреждение объявили в Псковской области

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    Штормовое предупреждение объявили в Псковской области

    Псков, 21 апреля. Штормовое предупреждение объявили в Псковской области из-за усиления ветра, порывы которого будут достигать от 15 до 18 метров в секунду.

    Как передает «Псковское агентство информации» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в регионе ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать до 18 метра в секунду. Прогнозируется, что ветер будет западных и северо-западных направлений.

    Согласно информации сотрудников Гидрометцентра, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями и низкое атмосферное давление. Местных жителей и гостей области просят быть предельно аккуратными.

    Автор: Алексей Громов
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