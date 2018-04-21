Пьяный мужчина устроил стрельбу в кафе Пскова

Псков, 21 апреля. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах стрельбы в кафе Пскова.

Как передает «Псковское агентство информации» со ссылкой на данные, полученные в отделе Росгвардии, инцидент произошел в пятницу, 20 апреля, около 20:00 часов в кафе, расположенном на улице Николая Васильева: мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в потолок из пневматического пистолета.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на месте инцидента и задержали пьяного 46-летнего мужчину. В настоящее время в обстоятельствах инцидента разбираются в обстоятельствах случившегося инцидента.