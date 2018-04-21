Донорский марафон «Весенний» проходит в Псковской области

Псков, 21 апреля. Жителей Псковской области приглашают принять участие в донорском марафоне «Весенний».

Организаторами донорского марафона «Весенний» в рамках грантового проекта #ЯТвойДонор Российского Красного Креста, приуроченный к Национальному дню донора в России, выступило отделение Российского Красного Креста и ГБУЗ «Станция переливания крови Псковской области», передает «Псковская Лента Новостей».

Акция проводится в период с 17 апреля по 27 апреля. Во время проведения акции добровольцы движения встретились со студентами и пригласили их принять участие в марафоне, также рассказали о мероприятии школьникам. Для тех, кто сдал кровь, Красный Крест приготовил подарочные наборы.