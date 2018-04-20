Акция «Воинский подвиг глазами детей» пройдет в Порхове

Псков, 20 апреля. Акция «Воинский подвиг глазами детей» пройдет на следующей неделе в Порохове в Псковской области.

Как передает пресс-служба администрации региона, ежегодная военно-патриотическая акция, получившая название «Воинский подвиг глазами детей», пройдет 27 апреля. Планируется, что в мероприятии примут участие молодое поколение, поисковые отряды, патриотические клубы и объединения.

В рамках акции запланированы возложение цветов к памятнику жертвам фашизма, соревнования «Псковские витязи», которые предполагают поднятие гири, сборку и разборку автомата, подтягивание и преодоление полосы препятствий.

В финале мероприятия пройдет фестиваль творчества молодежи «Память хранят молодые», в рамках которого выступят известные артисты и творческие коллективы.