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Акция «Воинский подвиг глазами детей» пройдет в Порхове
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    Акция «Воинский подвиг глазами детей» пройдет в Порхове

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    Акция «Воинский подвиг глазами детей» пройдет в Порхове

    Псков, 20 апреля. Акция «Воинский подвиг глазами детей» пройдет на следующей неделе в Порохове в Псковской области.

    Как передает пресс-служба администрации региона, ежегодная военно-патриотическая акция, получившая название «Воинский подвиг глазами детей», пройдет 27 апреля. Планируется, что в мероприятии примут участие молодое поколение, поисковые отряды, патриотические клубы и объединения. 

    В рамках акции запланированы возложение цветов к памятнику жертвам фашизма, соревнования «Псковские витязи», которые предполагают поднятие гири, сборку и разборку автомата, подтягивание и преодоление полосы препятствий.

    В финале мероприятия пройдет фестиваль творчества молодежи «Память хранят молодые», в рамках которого выступят известные артисты и творческие коллективы.

    Автор: Алексей Громов
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