Международный книжный форум «Русский Запад» начал работу в Пскове

Псков, 17 апреля. Книжный форум «Русский Запад» начал работу в 15 раз в Пскове.

Соответствующую информацию передает «Комсомольская правда — Псков». Впервые форум под названием «Русский Запад» в текущем году приходит при поддержке Российского книжного союза, подчеркивает заместитель председателя комитета по культуре Владимир Куприн.

В рамках форума запланировано подведение итогов областного конкурса «Псковская книга». Победителей наградят в первый день форума.

Также отметим, что параллельно книжному форуму впервые открылся форум, получивший название «Развитие инфраструктуры чтения в Псковской области».