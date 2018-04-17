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Международный книжный форум «Русский Запад» начал работу в Пскове
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    Международный книжный форум «Русский Запад» начал работу в Пскове

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    Международный книжный форум «Русский Запад» начал работу в Пскове

    Псков, 17 апреля. Книжный форум «Русский Запад» начал работу в 15 раз в Пскове.

    Соответствующую информацию передает «Комсомольская правда — Псков». Впервые форум под названием «Русский Запад» в текущем году приходит при поддержке Российского книжного союза, подчеркивает заместитель председателя комитета по культуре Владимир Куприн.

    В рамках форума запланировано подведение итогов областного конкурса «Псковская книга». Победителей наградят в первый день форума.

    Также отметим, что параллельно книжному форуму впервые открылся форум, получивший название «Развитие инфраструктуры чтения в Псковской области».

    Автор: Алексей Громов
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