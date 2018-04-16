Меню
Общество
Традиционный марафон «Экс-бум» стартует в Пскове
Новости Сирии
Театр абсурда: Лукашевич заявил об отсутствии доказательств применения химоружия в Гуте
Следующая новость
Загрузка...

    Традиционный марафон «Экс-бум» стартует в Пскове

    39

    Традиционный марафон «Экс-бум» стартует в Пскове

    Псков, 16 апреля. Традиционный марафон «Экс-бум» стартует в рамках просветительского проекта «Довмонтов город» управления культуры администрации Пскова.

    Как сообщает «Псковская Лента Новостей» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», экскурсионный марафон, посвященный историко-культурному наследию города, стартует накануне Международного дня памятников и исторических мест.

    В рамках традиционного марафона под названием «Экс-бум» запланированы экскурсии, квесты и просветительские мероприятия. Для участников марафона подготовлены следующие мероприятия: «Петровские бастионы» возле памятника Ленину, «Довмонтов город» (на английском языке) возле плана-схемы в Кремле, «Покровский угол»  возле церкви  Покрова и Рождества в Покровском углу, «Храмы древнего Пскова» возле памятника Княгине Ольге в Детском парке, «Прогулка по псковскому кремлю», «Прогулка по набережной Псковы»,  «Между веками, между мостами», «Псков и Ганза: древность и современность», «Довмонтов город» возле карты в Кремле, «Доходные дома по Октябрьскому проспекту» возле памятника Княгине Ольге в Детском парке.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    15:19   16 Апреля 2018
    813
    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    11:17   16 Апреля 2018
    4946
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    4238
    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    22:00   15 Апреля 2018
    2362