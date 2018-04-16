Традиционный марафон «Экс-бум» стартует в Пскове

Псков, 16 апреля. Традиционный марафон «Экс-бум» стартует в рамках просветительского проекта «Довмонтов город» управления культуры администрации Пскова.

Как сообщает «Псковская Лента Новостей» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», экскурсионный марафон, посвященный историко-культурному наследию города, стартует накануне Международного дня памятников и исторических мест.

В рамках традиционного марафона под названием «Экс-бум» запланированы экскурсии, квесты и просветительские мероприятия. Для участников марафона подготовлены следующие мероприятия: «Петровские бастионы» возле памятника Ленину, «Довмонтов город» (на английском языке) возле плана-схемы в Кремле, «Покровский угол» возле церкви Покрова и Рождества в Покровском углу, «Храмы древнего Пскова» возле памятника Княгине Ольге в Детском парке, «Прогулка по псковскому кремлю», «Прогулка по набережной Псковы», «Между веками, между мостами», «Псков и Ганза: древность и современность», «Довмонтов город» возле карты в Кремле, «Доходные дома по Октябрьскому проспекту» возле памятника Княгине Ольге в Детском парке.