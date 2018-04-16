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Две легковушки столкнулись на трассе Великие Луки — Невель
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    Две легковушки столкнулись на трассе Великие Луки — Невель

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    Две легковушки столкнулись на трассе Великие Луки — Невель

    Великие Луки, 16 апреля. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло вчера в  Великолукском районе.

    Как передает «Псковское агентство информации» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, автомобильная авария случилась в воскресенье, 15 апреля, около 13:15 часов дня на втором километре трассы Великие Луки — Невель в Великолукском районе.

    На место ДТП прибыли одна единица техники и трое человек, которые ликвидировали последствия аварии. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов  устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

    Автор: Алексей Громов
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