Великие Луки, 16 апреля. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло вчера в Великолукском районе.

Как передает «Псковское агентство информации» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, автомобильная авария случилась в воскресенье, 15 апреля, около 13:15 часов дня на втором километре трассы Великие Луки — Невель в Великолукском районе.

На место ДТП прибыли одна единица техники и трое человек, которые ликвидировали последствия аварии. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства случившегося.