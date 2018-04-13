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Проект Baltic Sea Food представят на этногастрономическом форуме в Пскове
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    Проект Baltic Sea Food представят на этногастрономическом форуме в Пскове

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    Проект Baltic Sea Food представят на этногастрономическом форуме в Пскове

    Псков, 13 апреля. Международный проект Baltic Sea Food представят в Пскове на этногастрономическом форуме «Вкус без границ».

    Как передает ТАСС со ссылкой на слова руководителя центра поддержки экспорта Псковской области Светланы Ярлыковской, этногастрономический форум под названием «Вкус без границ» пройдет с 19 по 21 апреля.

    «Уникальность в том заключается, что 11 стран участвуют в этом проекте, и Россия представлена только Псковской областью. Ключевые получатели поддержки будут наши фермеры, рестораторы, представители туристической сферы региона», — пояснила Светлана Ярлыковская.

    Так, участие в проекте Baltic Sea Food, реализуемый в рамках программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря», поможет местным фермерам в продвижении своих товаров и на внутреннем рынке, и за пределами страны.

    «…комплекс мероприятий будет на адаптацию упаковки, на маркетинг, на продвижение на рыках фермерских продуктов. Наши фермеры в течение двух-трех лет будут участвовать в мероприятиях проекта, тем самым они смогут адаптировать, оптимизировать свой продукт и быть конкурентоспособными на рынках как минимум Прибалтики», — подчеркнула Ярлыковская.

    Автор: Алексей Громов
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