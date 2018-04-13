Меню
Общество
Состояние гарантийных дорог проверят в Пскове до конца апреля
Новости Сирии
Путин и Макрон обсудили возможности взаимодействия РФ и Франции по Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Состояние гарантийных дорог проверят в Пскове до конца апреля

    51

    Состояние гарантийных дорог проверят в Пскове до конца апреля

    Псков, 13 апреля. Состояние гарантийных 35 дорог проверит специальная комиссия в Пскове.

    Как передает «Комсомольская правда в Пскове», эксперты начали проверять отремонтированные в 2017 году дороги, на которые еще действует гарантия. К настоящему моменту прошли гарантийные работы на десяти участках дорог. Так, подрядчик исправил нарушения при ремонте автодороги на Октябрьском проспекте.

    Начальник управления городского хозяйства администрации города Алексей Захаров сообщил, что проверку всех дорог планируют завершить до конца апреля. В свою очередь, гарантийные работы должны будут завершить к 9 мая за счет подрядной организации.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Киевский политолог: Европа впала в рабскую зависимость от США

    Киевский политолог: Европа впала в рабскую зависимость от США

    14:31   13 Апреля 2018
    1981
    Украина не выйдет из зоны свободной торговли СНГ — киевский эксперт

    Украина не выйдет из зоны свободной торговли СНГ — киевский эксперт

    14:24   13 Апреля 2018
    429
    «Это Англия или США»: высокая чистота яда, отравившего Скрипалей, указала на производителя

    «Это Англия или США»: высокая чистота яда, отравившего Скрипалей, указала на производителя

    14:17   13 Апреля 2018
    2204
    Суд постановил заблокировать Telegram в России

    Суд постановил заблокировать Telegram в России

    11:37   13 Апреля 2018
    5623