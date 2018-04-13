Состояние гарантийных дорог проверят в Пскове до конца апреля

Псков, 13 апреля. Состояние гарантийных 35 дорог проверит специальная комиссия в Пскове.

Как передает «Комсомольская правда в Пскове», эксперты начали проверять отремонтированные в 2017 году дороги, на которые еще действует гарантия. К настоящему моменту прошли гарантийные работы на десяти участках дорог. Так, подрядчик исправил нарушения при ремонте автодороги на Октябрьском проспекте.

Начальник управления городского хозяйства администрации города Алексей Захаров сообщил, что проверку всех дорог планируют завершить до конца апреля. В свою очередь, гарантийные работы должны будут завершить к 9 мая за счет подрядной организации.