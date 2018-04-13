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В Псковской области зафиксированы первые лесные пожары
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    В Псковской области зафиксированы первые лесные пожары

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    В Псковской области зафиксированы первые лесные пожары

    Псков, 13 апреля. Первые лесные пожары в текущем сезоне 2018 года зафиксированы в Псковской области.

    Как передает «Псковская Лента Новостей» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, первые в текущем весеннем сезоне 2018 года лесные пожары зафиксированы в четверг, 12 апреля, на территории региона.

    Три лесных пожара на площади почти в 0,5 гектаров зафиксировали за сутки возле себежской деревни Дедино, красногородской деревни Трешуты и в районе псковской деревни Кислово.

    Отметим, что в 2017 году за аналогичный период было ликвидировано пять лесных пожаров на площади 2,53 гектаров.

    Автор: Алексей Громов
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