В Псковской области зафиксированы первые лесные пожары

Псков, 13 апреля. Первые лесные пожары в текущем сезоне 2018 года зафиксированы в Псковской области.

Как передает «Псковская Лента Новостей» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, первые в текущем весеннем сезоне 2018 года лесные пожары зафиксированы в четверг, 12 апреля, на территории региона.

Три лесных пожара на площади почти в 0,5 гектаров зафиксировали за сутки возле себежской деревни Дедино, красногородской деревни Трешуты и в районе псковской деревни Кислово.

Отметим, что в 2017 году за аналогичный период было ликвидировано пять лесных пожаров на площади 2,53 гектаров.