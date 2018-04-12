Меню
Общество
Глава Псковской области призвал обеспечить безопасность на объектах транспорта ЧМ-2018
Весь мир
Американские кинокритики назвали самые ожидаемые премьеры весны и лета
Следующая новость
Загрузка...

    Глава Псковской области призвал обеспечить безопасность на объектах транспорта ЧМ-2018

    53

    Глава Псковской области призвал обеспечить безопасность на объектах транспорта ЧМ-2018

    Псков, 12 апреля. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников призвал устранить выявленные в системе безопасности недостатки на объектах транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018.

    Как передает «Псковская Лента Новостей» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе администрации региона, заседание областной антитеррористической комиссии под председательством временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова состоялось в среду, 11 апреля. В рамках собрания обсудили вопросы состояния антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и объектов топливно-энергетического комплекса региона к чемпионата по футболу в 2018 году.

    Ведерников подчеркнул, что во время проведения игр ЧМ-2018 ожидается рост транзита через Псковскую область болельщиков из стран ближнего зарубежья и Евросоюза.

    «Выявленные в ходе проверок замечания и недостатки нужно исправлять. Я рассчитываю, что вы со своей стороны со всей ответственностью подойдете к выполнению этой задачи. Мы должны обеспечить безопасность. Это один из ключевых факторов туристической и инвестиционной привлекательности нашего региона», — цитируют «Невские Новости» слова главы региона.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: Восточная Гута перешла под контроль САА

    Сирия: Восточная Гута перешла под контроль САА

    5:15   12 Апреля 2018
    3011
    Российские боевые корабли вышли из Тартуса для отражения возможного удара США по Сирии

    Российские боевые корабли вышли из Тартуса для отражения возможного удара США по Сирии

    2:02   12 Апреля 2018
    12394
    Алексей Пушков: Трамп пытается жесткой риторикой перекрыть критику в свой адрес

    Алексей Пушков: Трамп пытается жесткой риторикой перекрыть критику в свой адрес

    21:42   11 Апреля 2018
    2300
    Боливия созывает консультации в Совбезе ООН в связи с угрозами США по Сирии

    Боливия созывает консультации в Совбезе ООН в связи с угрозами США по Сирии

    20:30   11 Апреля 2018
    5725