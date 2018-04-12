Глава Псковской области призвал обеспечить безопасность на объектах транспорта ЧМ-2018

Псков, 12 апреля. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников призвал устранить выявленные в системе безопасности недостатки на объектах транспортной инфраструктуры к ЧМ-2018.

Как передает «Псковская Лента Новостей» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе администрации региона, заседание областной антитеррористической комиссии под председательством временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова состоялось в среду, 11 апреля. В рамках собрания обсудили вопросы состояния антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры и объектов топливно-энергетического комплекса региона к чемпионата по футболу в 2018 году.

Ведерников подчеркнул, что во время проведения игр ЧМ-2018 ожидается рост транзита через Псковскую область болельщиков из стран ближнего зарубежья и Евросоюза.