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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Немов посетил Великие Луки
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    Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Немов посетил Великие Луки

    8:39  9 Апреля 2018
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    Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Немов посетил Великие Луки

    Великие Луки, 8 апреля. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов посетили музей спорта и олимпийского движения в Великих Луках.

    Как передает «Псковское агентство информации» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе областной администрации, в воскресенье, 8 апреля, Великие Луки посетили временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников и четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

    Спортсмен Алексей Немов приехал по приглашению губернатора региона Михаила Ведерникова. В начале встречи, которая прошла в музее спорта и олимпийского движения Псковского края при Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, глава области поздравил всех собравшихся со Светлым праздником Пасхи и представил зрителям Алексея Немова.

    Ведерников и Немов познакомились с именами местных спортсменов, которые успешно выступили на Олимпийских играх, и узнали спортивную историю города. После они оставили запись в Книге Почетных гостей.

    «С большой благодарностью за труды по сохранению истории спортивных достижений города Великие Луки, Псковской области и России. Успехов!», — написали Ведерников и Немов.

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    Автор: Алексей Громов
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    #псков #великие луки #ведерников #немов
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