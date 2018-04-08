Завод по производству и экспорту СПГ планируют построить в Псковской области

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Псков, 8 апреля. Завод по производству и экспорту сжиженного природного газа планируют построить на базе Псковской ГРЭС. Об этом стало известно во время рабочего совещания по вопросам развития Псковской области.

На совещании, которое прошло под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака, присутствовал временно исполняющий обязанности Псковской области Михаил Ведерников.

Ведерников сообщил, что властям Псковской области удалось найти инвестора, который готов реализовать проект по созданию завода по производству и экспорту СПГ. Отмечается, что предполагаемый объем инвестиций составит 35 миллиардов рублей.

«Новое производство позволит не только сохранить электростанцию, но и создать новые рабочие места, придать новый импульс развитию территории и обеспечить дополнительные поступления в бюджеты всех уровней», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Дмитрий Козак высоко оценил проект и отметил, что готов поддержать его.

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