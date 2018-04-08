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Два вагона грузового поезда сошли с рельсов под Псковом
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    Два вагона грузового поезда сошли с рельсов под Псковом

    17:35  8 Апреля 2018
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    Два вагона грузового поезда сошли с рельсов под Псковом

    Псков, 8 апреля. Авария случилась в Псковской области: два вагона сошли с рельсов на Октябрьской железной дороге.

    Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе регионального управления МЧС. Авария произошла сегодня на железнодорожной станции «Морино», которая расположена в Дновском районе.

    «С рельсов сошло два вагона, в результате аварии никто не пострадал. Ремонтные работы планируется завершить до 21:00 мск. До этого времени на этом участке нет рейсов поездов, поезд здесь идет позднее, уже после 21:00. Режим ЧС не вводился», — отмечают в пресс-службе ведомства.

    Движение пассажирских поездов осуществляется в соответствии с расписанием, подчеркивают в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #авария #поезд #псков
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