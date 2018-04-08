Два вагона грузового поезда сошли с рельсов под Псковом

В закладки

Псков, 8 апреля. Авария случилась в Псковской области: два вагона сошли с рельсов на Октябрьской железной дороге.

Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе регионального управления МЧС. Авария произошла сегодня на железнодорожной станции «Морино», которая расположена в Дновском районе.

«С рельсов сошло два вагона, в результате аварии никто не пострадал. Ремонтные работы планируется завершить до 21:00 мск. До этого времени на этом участке нет рейсов поездов, поезд здесь идет позднее, уже после 21:00. Режим ЧС не вводился», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Движение пассажирских поездов осуществляется в соответствии с расписанием, подчеркивают в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.