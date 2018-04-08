Митрополит Евсевий поздравил жителей Псковской области с Пасхой

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Псков, 8 апреля. Митрополит Псковскиий и Порховский Евсевий поздравил православных местных жителей и гостей с праздником Светлой Пасхи.

Как передает «Комсомольская правда в Пскове», митрополит советует православным верующим победить свои грехи, что станет фундаментом к воскрешению души.

«Наше воскресение — это наш свободный выход из рабского плена пьянства, наркомании, разврата, игромании и безверия, растлевающих человека», — отметил митрополит Евсевий.

Псковский митрополит Евсевий пожелал местным жителям и гостям региона здоровья и благополучия, мира и радости. Он отметил:

«Необходимо, особенно сегодня, в день святой Пасхи, освободиться из плена греха и встать на путь новой жизни: радости и счастья».

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