Тело подростка обнаружили на улице Труда в Пскове

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Псков, 8 апреля. Тело 12-летнего подростка обнаружили вчера в Пскове на пересечении улиц Труда и Ипподромной.

Как передает «Псковское агентство информации», в субботу, около четырех часов дня в районе пересечения улице Труда и Ипподромной нашли тело 12-летнего подростка. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты разбираются в обстоятельствах случившегося.

По предварительным данным, пострадавший мог упасть из окна третьего этажа одного заброшенных зданий, расположенных в районе заправки «Сургутнефтегаз».

Напомним, смертельное чрезвычайное происшествие случилось в Новгородской области: загорелся жилой дом, пять человек погибли.

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