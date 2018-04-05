Машина с водителем за рулем провалилась под лед озера в Псковской области

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Псков, 5 апреля. Транспортное происшествие случилось в Псковской области: автомобиль с водителем провалился под лед озера.

Как передает «Псковское агентство информации», машина с водителем провалилась под лед Псковского озера.

Инцидент произошел в среду, 4 апреля, в Псковском районе около населенного пункта Дубовый Бор: под лед Псковского озера в 300 метрах от берега провалился автомобиль, за рулем которого находился водитель. Очевидцы отметили, что водитель не успел выбраться на берег.

В ближайшее время место происшествия обследуют водолазы, сотрудники правоохранительных органов будут разбираться в обстоятельствах и причинах инцидента.

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