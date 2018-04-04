Форум «Актуальные вопросы врачебной практики. Тареевские чтения» стартовал в Пскове

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Псков, 4 апреля. Медицинский форум «Актуальные вопросы врачебной практики. Тареевские чтения» стартовал на базе Псковского государственного университета.

Как передает «Псковская Лента Новостей» со ссылкой на данные организаторов в управлении информационной политики и связей с общественностью ПсковГУ, представители государственного комитета области по здравоохранению и фармации, преподаватели и студенты университета, члены региональной общественной организации «Медицинская палата», представители Тульского государственного университета, Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова примут участие в форуме под названием «Актуальные вопросы врачебной практики. Тареевские чтения».

Форум пройдет с 4 по 5 апреля, участники обсудят актуальные проблемы и перспективы развития медицины.

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