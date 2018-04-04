Кабельный завод горел ночью в Пскове

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Псков, 4 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось накануне ночью в Пскове: загорелся кабельный завод.

Как передает «Псковская Лента Новостей» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, около 01:42 часов ночи поступило сообщение о пожаре на территории «Псковского кабельного завода». По предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания электропроводки в электрощите.

Восемь единиц техники и 25 человек ликвидировали возгорание. Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося и устанавливают точную причину возникновения возгорания.

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