В Пскове под колеса автомобиля попал пешеход

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Псков, 1 апреля. Дорожно-транспортное происшествие случилось в ночь на воскресенье в Пскове: пешеход попал под колеса автомобиля.

Соответствующую информацию передает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области. Сообщение об аварии поступило на пульт диспетчера экстренной службы в воскресенье, 1 апреля, около 02:20 часов ночи.

Известно, что автомобиль сбил пешехода на Рижском проспекте. Для ликвидации последствий аварии на место выехали трое пожарных на одной спецмашине. К настоящему моменту информации о состоянии пострадавшего пешехода нет.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают проверку и выясняют обстоятельства случившегося дорожно-транспортного происшествия, после чего будет вынесено решение процессуального характера.

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