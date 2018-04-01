Глава Псковской области призвал горожан проверить регион на безопасность

В закладки

Псков, 1 апреля. Глава Псковской области Михаил Ведерников призвал местных жителей принять участие в проверке региона на безопасность.

Соответствующее сообщение временно исполняющий обязанности главы Псковской области опубликовал в социальной сети Instagram. Михаил Ведерников призвал местных жителей рассказывать о тех местах, где не соблюдаются правила пожарной безопасности.

«Вся информация будет обобщена и вынесена на рассмотрение комиссии. Обязательно проверим каждое сообщение. Псковская область – наш общий дом, давайте вместе сделаем его безопасным», — сообщил Михаил Ведерников.

Также он сообщил о проведении заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 3 апреля, в рамках которого начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов расскажет о результатах проверок мест массового скопления людей.

«Трагедия в Кемерово показала, что безопасность наших детей, наших родных и близких зависит, в том числе, и от каждого из нас», — подчеркнул Ведерников.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.