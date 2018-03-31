Детский сад на 270 мест построят в Пскове

В закладки

Псков, 31 марта. Дополнительные места планируют создать в дошкольных учреждениях для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в Псковской области.

Соответствующую информацию передает «Московский комсомолец» со ссылкой на слова начальника городского управления образования Анны Кузыченко. Более 240 миллионов рублей в текущем году получит Псковская область из федерального бюджета на формирование дополнительных мест для детей до трех лет в рамках государственной программы «Развитие образования».

Заместитель главы администрации города Пскова Александр Коновалов заявил, что на выделенные деньги можно построить детский сад на Запсковье на пересечении улиц Труда и Звездная, рассчитанный на 270 мест. В настоящее время готовится проектная документация.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.