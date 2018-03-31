Фотовыставка «Земля особого назначения» откроется в Пскове в конце апреля

В закладки

Псков, 31 марта. Фотовыставка «Земля особого назначения» откроется в конце апреля в Пскове.

Соответствующие данные передает «Псковское агентство информации» со ссылкой на слова директора галереи «Цех» Марины Николаевой на пресс-конференции, прошедшей в пятницу, 30 марта.

Фотовыставка под названием «Земля особого назначения» состоится в рамках 44-го Фестиваля русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова, который пройдет с 20 по 22 апреля в Пскове.

Планируется, что открытие выставки состоится 20 апреля в шесть часов вечера в галерее «Цех». Автором выступила Анна Данилочкина, фотограф из Москвы, которая представит коллекцию снимков, сделанных в разные годы на Соловецких островах.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.