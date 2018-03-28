Замминистра культуры РФ назвала Псковскую область центром духовного туризма

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Псков, 28 марта. Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова заявила о том, что Псковская область — центр духовного туризма в стране.

Как передает «ИА REGNUM» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе администрации региона, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова в рамках рабочей поездки посетила Псковскую область и провела встречу с временно исполняющим обязанности губернатора региона Михаилом Ведерниковым.

«Псковская область должна позиционировать себя как центр паломнического и духовного туризма в России. У вас для этого все есть. Вы можете называть себя столицей духовного туризма России, не стесняясь», — отметила замглавы Минкульта.

Алла Манилова также отметила, что в настоящее время в мире растет интерес к духовному туризму в мире.

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