Два человека погибли при пожаре в Псковской области

В закладки

Псков, 28 марта. Чрезвычайное происшествие случилось вчера в деревне Еремино Бежаницкого района Псковской области: два пенсионера погибли во время пожара в жилом доме.

Соответствующую информацию передает «Псковская Лента Новостей» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Трагический инцидент произошел во вторник, 27 марта, в 10:37 часов утра в деревне Еремино Бежаницкого района: два пожилых человека погибли при пожаре в жилом доме.

В настоящий момент специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося, причиной пожара, по предварительным данным, является короткое замыкание электропроводки.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.