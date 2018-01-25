Псковские экс-губернаторы выйдут на лед против «Легенд хоккея»

Псков, 25 января. Сборная бывших губернаторов Псковской области сразится с командой «Легенды хоккея» в рамках III хоккейного турнира на Кубок Псковского землячества.

Матчи пройдут 3 февраля в Псковском Ледовом дворце. В турнире примут участие хоккеисты из Великих Лук, Печор и Пскова.

По данным местных СМИ, со стороны «легенд» на лед выйдут титулованные спортсмены олимпийские чемпионы и многократные чемпионы мира по хоккею, а команду администрации региона представят экс-губернаторы Андрей Турчак и Владислав Туманов, а также бывшие заместители губернаторов Псковской области Максим Жаворонков и Геннадий Безлобенко.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с рабочими авиазавода имени С.П. Горбунова в Казани рассказал, что главным секретом поддержания хорошей физической формы являются только занятия спортом.

Кроме того, он поведал о том, что помогает ему быть в активной форме.

«Общаюсь с такими людьми, как вы, с перспективными, настроенными на результат, активными. Это заряжает. Заряжаюсь от таких как вы, как от батарейки», — сказал глава государства.

Напомним, Владимир Путин периодически принимает участие в матчах Ночной хоккейной лиги, последний раз он сыграл в декабре прошлого года на Красной площади.

Российский хоккеист Павел Буре указал на хорошую тактику Путина в спортивной игре: по словам Буре, глава государства «умеет анализировать, читать игру и предсказывать развитие игровых событий».

Владимир Путин. Биография.