Жителям Псковской области запретят мусорить

Псков, 25 января. В Псковской области примут новые меры по борьбе со стихийными свалками. В ближайшее время власти подготовят региональный закон, который ужесточит требования к жителям частных домов. Их обяжут заключать договоры на утилизацию мусора.

По словам вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова, проблема с отходами остро стоит и в поселках, в деревнях.

Над новым законом работают уже продолжительное время, отметил он, поскольку авторам нужно учесть максимальное количество деталей. В конечном итоге документ сделает утилизацию мусора организованной и цивилизованной, а главное, обязательной и распространенной повсеместно, отмечает «Комсомольская правда в Пскове».

Кроме того, Кузнецов сообщил о будущей модернизации полигона ТБО, а также строительстве мусороперерабатывающего завода на юге Псковской области. В эти работы инвестор готов вложить 650 миллионов рублей.

Вице-губернатор напомнил, что в настоящее время на юге области уже работает предприятие по сортировке мусора. «Не инновационное производство, а ручная переработка. Но инвестор заявил проект, готов вложить 650 миллионов в строительство полигона и мусоросортировочной линии», - уточнил чиновник.

«Мы планируем как можно грамотнее разбираться с мусором», - подчеркнул он Александр Кузнецов, напомнив, что с 2019 года по закону необходимо будет сортировать 68 наименований отходов, а не 12-13, как сейчас.

Региональный оператор по обращению с ТБО будет выбран на конкурсной основе в мае этого года. План дальнейших действий определят на публичных слушаниях.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил разобраться со свалкой в подмосковном Кучино после обращения жителей Балашихи в ходе прямой линии в июле прошлого года. В декабре глава Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту, что полигон полностью засыпан грунтом и готов к рекультивации. Ранее он сообщил, что закрытие свалки запланировано на 2021 год.

В январе этого года глава городского округа Балашиха Сергей Юров рассказал, что полигон накроют геомембраной — плотным полимерным материалом.

Проблему борьбы с образованием стихийных свалок президент поручал решить и на Байкале.

Глава РФ отметил, что популярность Байкала у туристов растет, что оборачивается и негативными последствиями: ростом стихийных свалок и нарушением экологических норм организаторами отдыха. По словам Путина, особенно важно обеспечить «системы жесткого контроля».

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