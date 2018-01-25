Семьи из аварийных домов в Пскове продолжат расселять по распоряжению Путина

Псков, 25 января. Жильцов еще пяти ветхих домов в Пскове переселят в новое жилье. Об этом рассказал сити-менеджер Александр Братчиков в своем письме на имя главы Пскова Ивана Цецерского.

Он уточнил, что в городе уже снесли семь аварийных домов. Семьи их них переселили в комфортные квартиры.

Теперь к сносу готовят жилые здания на Боровой улице, Советской набережной, 1-ой Полевой улице и улице Лени Голикова.

В своем обращении Братчиков также отметил, что программу переселения жильцов из аварийного жилья в Пскове завершили вовремя. Так, в минувшем году были расселены 18 домов, благодаря чему в благоустроенное жильё переехала 91 семья, а всего 233 человека, пишет «МК».

Напомним, президент РФ Владимир Путин в конце декабря минувшего года заявил, что расселение из аварийного жилья в регионах будет продолжено, но задачи конкретного периода решены.

«Нельзя не отметить, что ту задачу, которую мы ставили в рамках временного срока, все-таки эта задача решена. Надо двигаться дальше, безусловно», — подчеркнул он.

Глава государства также напомнил, что в ходе реализации программы были переселены десятки тысяч граждан страны из аварийного жилья. Эта мера, а также решение проблемы очередей в детских садах, по его словам, оказали непосредственное влияние на уровень жизни россиян.

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