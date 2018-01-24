Выборы президента России: в Пскове рассказали о востребованности штаба Путина

Псков, 24 января. Псковский региональный штаб в поддержку кандидата на должность президента России Владимира Путина востребован среди жителей города. Об этом сообщил сопредседатель штаба Андрей Царев.

По его словам, штаб в Пскове начал свою работу, но уже востребован среди горожан.

«Псковичи звонят, приходят, ежедневно обращений становится все больше», — подчеркнул он.

Он также отметил, что часть поступивших обращений касается поддержки кандидата и вопроса о том, как отдать свою подпись в поддержку выдвижения президента России Владимира Путина.

Кроме того, Царев добавил, что в Псковской области активисты и волонтеры собрали около 9 тысяч подписей, сбор уже завершен, но граждане продолжают звонить с целью узнать, как можно отдать свою подпись.

Напомним, 22 января 2018 года стало известно, что в поддержку Путина собрали более 1,6 миллиона подписей по всей России.

Действующий глава государства в конце прошлого года объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах-2018.

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