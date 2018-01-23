Представительство заповедника имени Пескова начало работу в Воронеже

Псков, 23 января. Заповедник имени Пескова, который расположен под Воронежем, открыли в областном центре.

Природный биосферный заповедник открыл свое представительство в областном центре, целью которого является экологическое просвещение, знакомство с природой заповедника. Сотрудники с 29 января по средам и четвергам будут отвечать на вопросы любителей природы Усманского бора.