Представительство заповедника имени Пескова начало работу в Воронеже
20:46 23 Января 2018
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Псков, 23 января. Заповедник имени Пескова, который расположен под Воронежем, открыли в областном центре.
Природный биосферный заповедник открыл свое представительство в областном центре, целью которого является экологическое просвещение, знакомство с природой заповедника. Сотрудники с 29 января по средам и четвергам будут отвечать на вопросы любителей природы Усманского бора.
«Те, кто участвует в конкурсах заповедника, теперь смогут передать свои работы непосредственно в представительстве, а не посылать по почте. Здесь можно будет узнать об экскурсионных и познавательных турах, как работает заповедная гостиница, купить сувенирную продукцию», — отметили сотрудники заповедника.
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Автор: Ксения Пудовкина
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Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
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