18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия, Ирак, Судан и Египет могут купить С-400 у России
Технологии
Центры робототехники благодаря гранту Путина появятся в Псковской области
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Центры робототехники благодаря гранту Путина появятся в Псковской области

    13:06  23 Января 2018
    58

    Центры робототехники благодаря гранту Путина появятся в Псковской области

    Псков, 23 января. В Псковской области подведены итоги конкурса по созданию центров робототехники. Об этом сообщили в Центре молодежного инновационного творчества «Юный техник».

    По информации Федерального агентства новостей, победителями конкурса стали пять образовательных организаций Псковской области, среди которых гимназия имени А. Д. Петрова, Центр образования Опочецкого района, Палкинская средняя школа, Печорская средняя общеобразовательная школа № 3, школа № 13 города Пскова, а также великолукский Центр технического творчества.

    Каждое учреждение станет площадкой развития робототехники в регионе и получит необходимое робототехническое оборудование — комплекты Lego Mindstorms EV3 (базовый и ресурсный наборы), ноутбуки и методическую поддержку.

    Кроме того, команды учреждений-победителей смогут принять участие в четвертом областном турнире по робототехнике «Робо-2018», который пройдет в Пскове 26-27 марта этого года.

    Главная цель турнира — развитие интереса к инженерно-техническому творчеству среди детей и молодежи, привлечение новых учеников в кружки и центры робототехники, организация площадок для обмена опытом и идеями. 

    Центры робототехники благодаря гранту Путина появятся в Псковской области

    Добавим, что конкурс проводила общественная организация «Юный техник» совместно с Государственным управлением образования Псковской области в рамках проекта по развитию гражданского общества на средства Фонда грантов президента России Владимира Путина, который НКО выиграла в прошлом году.

    В конкурсном отборе приняли участие 8 учреждений образования региона.

    Владимир Путин. Биография

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #технологии #псковская область #робототехника
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Грузия получила от США противотанковые комплексы Javelin

      14:37 23 Января 2018 320
      Читать
      13:13
      Сегодня

      Юрий Поляков: Путин — гарант стабильности курса России
      12:46
      Сегодня

      Песков ответил на заявление Климкина об украинской технике в Крыму
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 23 января 06.00: атаки Турции и ССА в Алеппо, операция САА и ВКС РФ в Хаме и Идлибе
      5:59
      Сегодня

      Россия выделила $2 млн контртеррористическому управлению ООН
      2:00
      Сегодня

      Сирия: боевики обстреляли христианский район Дамаска, девять человек погибли

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018 3637

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      19531

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      38675

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4415

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      38708
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть вторая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть вторая

      15:37   23 Января 2018
      35
      «Сказала мужу, чтобы вызвал скорую, но он и сам был ранен»: корреспондент ФАН побывал в Докучаевске после обстрела ВСУ

      «Сказала мужу, чтобы вызвал скорую, но он и сам был ранен»: корреспондент ФАН побывал в Докучаевске после обстрела ВСУ

      14:33   23 Января 2018
      446
      Путин предложил новую меру дисциплинарной ответственности судей

      Путин предложил новую меру дисциплинарной ответственности судей

      13:49   23 Января 2018
      137
      Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира благодаря силе и влиянию

      Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира благодаря силе и влиянию

      9:49   23 Января 2018
      7165