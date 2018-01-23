Центры робототехники благодаря гранту Путина появятся в Псковской области

Псков, 23 января. В Псковской области подведены итоги конкурса по созданию центров робототехники. Об этом сообщили в Центре молодежного инновационного творчества «Юный техник».

По информации Федерального агентства новостей, победителями конкурса стали пять образовательных организаций Псковской области, среди которых гимназия имени А. Д. Петрова, Центр образования Опочецкого района, Палкинская средняя школа, Печорская средняя общеобразовательная школа № 3, школа № 13 города Пскова, а также великолукский Центр технического творчества.

Каждое учреждение станет площадкой развития робототехники в регионе и получит необходимое робототехническое оборудование — комплекты Lego Mindstorms EV3 (базовый и ресурсный наборы), ноутбуки и методическую поддержку.

Кроме того, команды учреждений-победителей смогут принять участие в четвертом областном турнире по робототехнике «Робо-2018», который пройдет в Пскове 26-27 марта этого года.

Главная цель турнира — развитие интереса к инженерно-техническому творчеству среди детей и молодежи, привлечение новых учеников в кружки и центры робототехники, организация площадок для обмена опытом и идеями.

Добавим, что конкурс проводила общественная организация «Юный техник» совместно с Государственным управлением образования Псковской области в рамках проекта по развитию гражданского общества на средства Фонда грантов президента России Владимира Путина, который НКО выиграла в прошлом году.

В конкурсном отборе приняли участие 8 учреждений образования региона.

Владимир Путин. Биография