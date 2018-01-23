Новые школьные автобусы выполнили первые рейсы в Псковской области

Псков, 23 января. В семи районах Псковской области появились новые школьные автобусы. Об этом во вторник сообщает пресс-служба региональной администрации.

По информации пресс-службы, новые автобусы заменят старые транспортные средства. Отмечается, что автобусы оборудованы ремнями безопасности, модернизированными стеллажами для школьных ранцев и невысокими ступеньками.

Также сообщается, что автобусы способны разгоняться только до 60 километров в час.

Помимо этого, транспортные средства оборудованы специальным устройством для вызова экстренных служб по сигналам ГЛОНАСС.

В общей сложности за 2016-2017 годы в Псковской области появилось 124 новых школьных автобуса, а в ближайшее время к ним присоединятся еще шесть. Денежные средства на обновление транспортной инфраструктуры были выделены из резервного фонда правительства России.

Напомним, в сентябре 2017 года президенту Российской Федерации Владимиру Путину в Ульяновске показали новый школьный автобус, который призван заменить «буханку».

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