Псковские студенты идут в народную дружину для обеспечения порядка в городе

Псков, 23 января. После участия во Всероссийской акции «Студенческий десант», многие студенты ПсковГУ захотели вступить в народную дружину, чтобы обеспечивать общественный порядок в городе. Об этом рассказали в пресс-службе областного Управления министерства внутренних дел РФ.

В ведомстве отметили, что благодаря этому мероприятию студенты узнали, какие цели преследуют и задачи выполняют разные подразделения полиции, а также народные дружины, пишут местные СМИ.

Помимо этого, молодых людей познакомили с критериями приема на службу в органы внутренних дел.

Напомним, 31 декабря 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, устанавливающий порядок приема граждан РФ в дружинники.

Согласно документу, дружинниками могут стать лица, которые на протяжении 12 месяцев до привлечения к внештатному сотрудничеству с полицией не привлекались в судебном порядке к административному наказанию за совершение административных правонарушений.

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