18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Уехавший из Донецка журналист рассказал, как на западе Украины относятся к жителям Донбасса
Спорт
Жители Печорского района попросили власти Псковской области построить новый стадион
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жители Печорского района попросили власти Псковской области построить новый стадион

    11:24  23 Января 2018
    65

    Жители Печорского района попросили власти Псковской области построить новый стадион

    Псков, 23 января. Встреча временно исполняющего обязанности главы Псковской области Михаила Ведерникова и главы Печорского района Дмитрия Сопотова прошла в начале января этого года. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. 

    По информации пресс-службы, Сопотов приехал в Псков, чтобы передать просьбу жителей своего района, которые просят построить спортивный комплекс. 

    Несколько лет назад в муниципалитете завершили реконструкцию футбольного стадиона, на который потратили 5,5 миллионов рублей из областного бюджета.

    Жители Печорского района попросили возвести еще один спортивный объект, потому что места для всех на первом не хватает.

    Глава региона предложил привлечь к реализации проекта инвестора.

    Жители Печорского района попросили власти Псковской области построить новый стадион

    Напомним, в сентябре 2017 года президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино побывали на спортивной арене «Лужники», которая открылась после реконструкции.

    «Стадион станет главной площадкой предстоящего чемпионата мира по футболу», — подчеркнул Путин. 

    Владимир Путин. Биография

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #стадион #псков #псковская область
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Юрий Поляков: Путин — гарант стабильности курса России

      13:13 23 Января 2018 94
      Читать
      12:46
      Сегодня

      Песков ответил на заявление Климкина об украинской технике в Крыму
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 23 января 06.00: атаки Турции и ССА в Алеппо, операция САА и ВКС РФ в Хаме и Идлибе
      5:59
      Сегодня

      Россия выделила $2 млн контртеррористическому управлению ООН
      2:00
      Сегодня

      Сирия: боевики обстреляли христианский район Дамаска, девять человек погибли
      20:53
      Вчера

      Украина денонсировала более 30 соглашений с Россией

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018 3427

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      19434

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      38636

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4377

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      38584
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира благодаря силе и влиянию

      Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира благодаря силе и влиянию

      9:49   23 Января 2018
      6167
      РФ ведет переговоры о продаже С-400 ряду стран Ближнего Востока и ЮВА — Шойгу

      РФ ведет переговоры о продаже С-400 ряду стран Ближнего Востока и ЮВА — Шойгу

      6:47   23 Января 2018
      630
      Путин обсудит вопросы политики и экономики со своим аргентинским коллегой

      Путин обсудит вопросы политики и экономики со своим аргентинским коллегой

      1:40   23 Января 2018
      554
      Путин поздравит судей с 95-летием образования Верховного суда

      Путин поздравит судей с 95-летием образования Верховного суда

      0:44   23 Января 2018
      297