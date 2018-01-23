Жители Печорского района попросили власти Псковской области построить новый стадион

Псков, 23 января. Встреча временно исполняющего обязанности главы Псковской области Михаила Ведерникова и главы Печорского района Дмитрия Сопотова прошла в начале января этого года. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

По информации пресс-службы, Сопотов приехал в Псков, чтобы передать просьбу жителей своего района, которые просят построить спортивный комплекс.

Несколько лет назад в муниципалитете завершили реконструкцию футбольного стадиона, на который потратили 5,5 миллионов рублей из областного бюджета.

Жители Печорского района попросили возвести еще один спортивный объект, потому что места для всех на первом не хватает.

Глава региона предложил привлечь к реализации проекта инвестора.

Напомним, в сентябре 2017 года президент России Владимир Путин и глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино побывали на спортивной арене «Лужники», которая открылась после реконструкции.

«Стадион станет главной площадкой предстоящего чемпионата мира по футболу», — подчеркнул Путин.

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