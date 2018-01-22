Выделенные по указу Путина пособия на первенцев поступили в Псковскую область
Псков, 22 января. В Псковскую область поступил первый платеж денежных средств из федерального бюджета на ежемесячные выплаты жителям региона в связи с рождением или усыновлением первенца. Об этом рассказал начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян.
Он отметил, что на указанные задачи регион получил более 1 млн рублей, а размер пособия в Псковской области составляет 10 тыс 652 руб.
Пособие предоставляется каждый месяц до достижения ребенком полутора лет. За получением выплат жителям региона нужно обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства или в многофункциональные центры (МФЦ).
Напомним, 29 декабря 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о ежемесячных выплатах гражданам России, регулярно проживающим на территории Российской Федерации, при рождении (усыновлении) первенца.
Кроме того, глава российского государства продлил программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года.