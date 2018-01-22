Реализация указов Путина позволила снизить смертность в Псковской области

Псков, 22 января. В Псковской области сохраняется тенденция уменьшения смертности. Об этом рассказали в Государственном комитете Псковской области по здравоохранению и фармации.

Отмечается, что за минувшие 11 месяцев благодаря общей профилактической работе удалось на 12% сократить смертность жителей от внешних факторов, на 23% — от числа самоубийств. Также сообщается, что реже причинами смерти становятся преступления и нечаянные отравления алкогольной продукцией.

Помимо этого, в регионе зафиксирована позитивная динамика и в сокращении младенческой смертности. За последние пять лет данная цифра уменьшилась с 7,2 до 4,9 процентов, что соответствует среднему значению по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО).

Положительные тенденции эксперты областного Госкомитета по здравоохранению и фармации связывают с многолетней системой работой федеральных и областных властей по модернизации оказания медицинской помощи в регионе, строительству новых больниц.

Напомним, в ноябре 2017 года президент России Владимир Путин предложил меры по улучшению демографической ситуации в стране. Он подчеркнул, что нужно не допустить снижения численности населения РФ в ближайшие 10 лет.

Ранее глава государства в ходе глобальной конференции Всемирной организации здравоохранения отметил, что снижение смертности от туберкулеза входит в число государственных приоритетов.

В майских указах Путин призвал региональные власти разработать механизмы и меры, благодаря которым можно улучшить демографическую ситуацию.

Владимир Путин. Биография