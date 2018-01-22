Псковский депутат помогла полиции найти тайник с наркотиками

Псков, 22 января. Общественный деятель и помощник депутата Псковской городской думы Елена Демченкова помогла сотрудникам правоохранительных органов найти тайник с наркотическими средствами. Об этом в понедельник сообщает ПАИ.

По словам депутата, она выгуливала свою собаку, когда увидела парня, ищущего «инструкции».

«Парень достал бумажку из кармана и полез под кирпич на каменной стене возле пешеходного моста», — рассказала она.

На ее вопрос о том, ищет ли он «закладку», парень ответил утвердительно.

Тогда женщина все сняла на камеру мобильного телефона и вызвала полицию, которая экстренно прибыла на место и нашла наркотики.

Напомним, в апреле 2017 года руководство страны призвало повысить координацию в борьбе с наркотиками.