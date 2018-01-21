Путин поздравил с 90-летием ветерана Великой Отечественной войны из Пскова

Псков, 21 января. Президент России Владимир Путин поздравил с 90-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны и труженицу тыла из Псковской области Нину Васильевну Юдину.

Персональное поздравление от президента вручил пенсионерке из деревни Муровицы замгубернатора Псковской области Николай Цветков.

Нина Васильевна пережила драматические события в истории нашей страны, побывав на войне и в немецком концлагере, после освобождения из которого она трудилась в совхозе «Победа» в Псковской области до самой пенсии. За свой труд пенсионерка неоднократно получала премии и почетные грамоты от областных властей. Кроме того, она была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне в 1941–1945 гг.».

Как отметили в управлении Пенсионного фонда РФ по Псковской области, персональные поздравления от президента Путина в связи с юбилеями получили около 6 тысяч пенсионеров.