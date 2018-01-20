Десятки объектов культурного наследия приведут в порядок в Псковской области

Псков, 20 января. Несколько десятков объектов культурного наследия Пскова приведут в порядок к Ганзе. Об этом сообщила председатель Госкомитета Псковской области по охране объектов культурного наследия Елена Яковлева на пресс-конференции в пятницу, 19 января.

Елена Яковлева отметила, что 25 объектов были включены в список Фонда капитального ремонта, сообщает «Псковское агентство информации». По словам председателя Госкомитета области по охране объектов культурного наследия, уже идут работы. В Доме Печенко проведена замена кровли, разобраны завалы, законсервированы руины. На данный момент ищут инвестора и арендатора. Елена Яковлева отметила, что работы по дому губернатора перенесены на этот год.

В ходе пресс-конференции были подведены итоги прошлого года. Елена Яковлева отметила, что в 2017 году комитет провел 27 проверок, выдал 73 предписания, а также составил 24 протокола об административном правонарушении.