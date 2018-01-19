Названы имена сопредседателей штаба Путина в Псковской области

Псков, 19 января. Сопредседателями регионального предвыборного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина в Псковской области стали доверенные лица главы государства в регионе — глава отделения Союза пенсионеров Елена Косенкова, член Общественной палаты РФ Андрей Царев и главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая.

Как сообщили в пресс-службе псковского отделения «Единой России», Царев и Невалённая также являются сопредседателями областного отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ).

В псковский штаб Путина вошли 16 человек. Среди них — члены молодежных, ветеранских и других организаций.

Президент РФ Владимир Путин намерен баллотироваться на предстоящих выборах как самовыдвиженец. В его поддержку уже собрано более 1,5 млн подписей. Выборы президента России состоятся в марте.

Биография Владимира Путина