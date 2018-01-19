В Псковской области построят эко-деревню

Псков, 19 января. Эко-деревня будет построена в Псковской области, сообщили в Агентстве инвестиционного развития региона. Деревню с элементами эко- и агротуризма создадут на деньги инвесторов в Карамышевской волости Псковского района в 2020 года.

На поселении площадью 100 га будут расположены 16 модульных хозяйственных и жилых построек, ресторан на 150 гостей, банный комплекс и животноводческая эко-ферма. Отдыхать в эко-деревне можно будет в любое время года. Стоимость проекта оценивается в 76 млн рублей.

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее поручил представить предложения по поддержке экотуризма вблизи особо охраняемых природных территорий РФ, а также создать информационный портал, посвященный их туристической доступности, возможностях досуга и отдыха и т.д.