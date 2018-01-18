Активистов в Псковской области научат взаимодействию с ЖКХ на грант от Путина

Псков, 18 января. Активисты в Псковской области смогут пройти интенсивный курс по взаимодействию с ЖКХ и другими органами власти в рамках проекта «Заряди энергией свой дом», который реализуется на грант, полученный от президента РФ Владимира Путина. Проект призван улучшить взаимопонимание между органами власти и местными жителями в вопросах муниципального и дворового благоустройства.

«Основная масса жалоб от жителей связана с непониманием многих организационных процессов. Многие удивляются, почему не спросили их мнения, прежде чем ремонтировать двор, а оказывается, что они на собрание собственников не пришли, или, не задумываясь, поставили подпись. Проект поможет исправить эту ситуацию», — рассказал глава общественной организации «Все дома» Алексей Кириллов.

20 волонтеров со всей Псковской области пройдут интенсивный курс, получив самую актуальную информацию по вопросам взаимодействия с органами ЖКХ. В дальнейшем они будут передавать полученные знания другим активистам, что позволит подготовить специалистов по всей области.