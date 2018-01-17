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Псков посетят более 500 тысяч гостей на Ганзейские дни 2019 года
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    Псков посетят более 500 тысяч гостей на Ганзейские дни 2019 года

    11:31  17 Января 2018
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    Псков посетят более 500 тысяч гостей на Ганзейские дни 2019 года

    Псков, 17 января. Власти Псковской области рассчитывают, что во время проведения Международных Ганзейских дней областной центр посетят свыше 500 тыс. человек. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

    По словам временно исполняющего обязанности главы региона Михаила Ведерникова, согласно предварительным подсчетам, в дни Ганзы в Псков приедут свыше 500 тыс. человек.

    В администрации региона сообщили, что Псковская область получит от министерства труда и социальной защиты населения денежную дотацию в размере 24 млн рублей для обустройства объектов инфраструктуры города пандусами и другими приспособлениями для гостей мероприятия с ограниченными возможностями.

    Помимо этого, власти региона собираются облагородить большинство дворов Пскова, на это предусмотрено порядка 40 млн руб.

    Псков посетят более 500 тысяч гостей на Ганзейские дни 2019 года

    Ранее стало известно, что на грант президента Российской Федерации Владимира Путина в Псковской области откроют пять центров робототехники. В 2017 году победителями конкурсов Фонда грантов главы российского государства стала 21 некоммерческая фирма Псковской области.

    Владимир Путин. Биография

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дана Балан
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    #путин #россия #псков #дни ганзы
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