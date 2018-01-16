Проектная документация стадиона «Машиностроитель» в Пскове готовится к госэкспертизе

Псков, 16 января. Проектно-сметная документация к находящемуся на конструкции псковскому стадиону «Машиностроитель» готовится для передачи на госэкспертизу. Об этом во вторник сообщили в мэрии Пскова.

«Отметим, реконструкция стадиона «Машиностроитель» входит в программу подготовки и проведения 39-х Международных Ганзейских дней в Пскове в 2019 году», — говорится в сообщении.

На первом этапе реконструкции планируется обновить большую трибуну, подтрибунные помещения, где будет размещен легкоатлетический манеж, малую трибуну и обустроить залы для фехтования и велоспорта.

Второй этап предполагает строительство небольшого хостела, магазинов спорттоваров и питания для атлетов.

Отметим, что первый этап будет профинансирован за счет государственных средств (1,3 млрд рублей), второй — за счет средств частных инвесторов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал развитие физкультуры и спорта национальным приоритетом страны. Он заявил, что особую роль в этом плане играют регионы и муниципалитеты.

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